Festival de théâtre Journal intime être ou ne pas être Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Journal intime être ou ne pas être Montreuil-Bellay dimanche 30 août 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Journal intime être ou ne pas être
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:15:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.
William Mesguich nous plonge dans une intimité sensible au travers d’un récit très personnel sur sa quête identitaire, sur la transmission, la construction de soi, la relation au père.
Par Théâtre de l’étreinte Cie William Mesguich
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 30 août 2026 à partir de 16h15. .
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
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English :
Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.
L’événement Festival de théâtre Journal intime être ou ne pas être Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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