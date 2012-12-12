Festival de théâtre La fin de la civilisation Montreuil-Bellay
Festival de théâtre La fin de la civilisation Montreuil-Bellay samedi 29 août 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de théâtre La fin de la civilisation
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.
La Fin de la civilisation réunit quatre inconnus dans une salle d’attente où une mystérieuse entité numérique va bouleverser leurs certitudes. Entre situations cocasses, révélations et émotions, chacun se retrouve confronté à son passé et à ses fragilités. Entre humour, émotion et absurdité, Alain Peron livre une pièce profondément humaine qui résonne avec les interrogations de notre époque.
Par MD Productions.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 29 août 2026 à partir de 18h. .
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.
L’événement Festival de théâtre La fin de la civilisation Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Les arts s’affolent Montreuil-Bellay 18 juin 2026
- Fête de la musique Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 19 juin 2026
- Musique en la Demeure L’Odyssée harmonique, voyage au coeur du son Montreuil-Bellay 26 juin 2026
- Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay 2 juillet 2026
- On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay 3 juillet 2026