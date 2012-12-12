Festival de théâtre La fin de la civilisation Montreuil-Bellay samedi 29 août 2026.

Montreuil-Bellay

Festival de théâtre La fin de la civilisation

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

La Fin de la civilisation réunit quatre inconnus dans une salle d’attente où une mystérieuse entité numérique va bouleverser leurs certitudes. Entre situations cocasses, révélations et émotions, chacun se retrouve confronté à son passé et à ses fragilités. Entre humour, émotion et absurdité, Alain Peron livre une pièce profondément humaine qui résonne avec les interrogations de notre époque.

Par MD Productions.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 août 2026 à partir de 18h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre La fin de la civilisation Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME