Montreuil-Bellay

Festival de théâtre La nuit des rois

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Dans un pays imaginaire, le duc Orsino est amoureux de la belle comtesse Olivia en deuil de son frère. Une tempête provoque le naufrage d’un navire qui transporte Viola et son jumeau Sébastien. Les deux jeunes gens survivent chacun croyant qu’il a perdu son jumeau.

Par Théâtre de l’empreinté.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 30 août 2026 à partir de 14h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre La nuit des rois Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME