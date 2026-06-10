Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Le Souper

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Le Souper raconte le repas fastueux et décisif que partage un soir d’été 1815 à Paris, 2 monstres politiques à savoir Fouché, ministre de la police et Talleyrand, ministre des affaires étrangères. Le destin de la France est entre leurs mains.

Par Miroir et Métaphore Cie Daniel Mesguich.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 août 2026 à partir de 21h. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Le Souper Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME