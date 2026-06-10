Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Les Diablogues

Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Les Diablogues de Roland Dubillard proposent une suite de dialogues aussi absurdes que savoureux, où deux personnages s’égarent dans des raisonnements improbables et des conversations décalées. Entre humour, poésie et non-sens, le langage devient un terrain de jeu révélant avec finesse les travers et les mystères de la condition humaine. Un classique du théâtre de l’absurde, drôle, tendre et intemporel.

Par Le petit ouvrage et Nicolas Martel.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 à partir de 11h. .

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Les Diablogues Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME