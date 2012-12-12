Festival de théâtre Les Monologues de Feydeau Montreuil-Bellay jeudi 27 août 2026.

Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Les Monologues de Feydeau

Rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Les Monologues dévoilent un Feydeau mordant à travers une galerie de personnages aussi absurdes que savoureux. Entre bêtise, maladresse et mauvaise foi, l’humour devient parfois noir et grinçant. Un concentré de verve comique, aussi cruel que jubilatoire.

Par Lionel Fernandez.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 27 août 2026 à partir de 18h30. .

Rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Les Monologues de Feydeau Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME