Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre Montreuil-Bellay vendredi 28 août 2026.

Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre

Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Les Racines de la liberté met en scène la dernière rencontre entre Danton et Robespierre, deux figures majeures de la Révolution française. Entre amitié, rivalité et affrontement idéologique, la pièce oppose deux visions de l’homme et de la liberté. Un face-à-face intense et d’une étonnante actualité.

Par la Compagnie Fracasse.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 à partir de 21h. .

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME