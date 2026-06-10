Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre Montreuil-Bellay vendredi 28 août 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre
Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.
Les Racines de la liberté met en scène la dernière rencontre entre Danton et Robespierre, deux figures majeures de la Révolution française. Entre amitié, rivalité et affrontement idéologique, la pièce oppose deux visions de l’homme et de la liberté. Un face-à-face intense et d’une étonnante actualité.
Par la Compagnie Fracasse.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 28 août 2026 à partir de 21h. .
Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.
L’événement Festival de théâtre Les Racines de la liberté Danton Robespierre Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Les arts s’affolent Montreuil-Bellay 18 juin 2026
- Fête de la musique Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 19 juin 2026
- Musique en la Demeure L’Odyssée harmonique, voyage au coeur du son Montreuil-Bellay 26 juin 2026
- Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay 2 juillet 2026
- On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay 3 juillet 2026