Festival de théâtre les Tréteaux du Phare avenue de Skibbereen Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-14

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

Cette septième édition se déroulera dans différents endroits de la commune. Avec des Escales dans des communes voisines. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

