Montreuil-Bellay

Festival de théâtre OUI

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 21:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

En 1944, dans un camp allemand, un tailleur juif et un ancien SA des milices de Hitler sont enfermés dans la même cellule celui qui tuera l’autre avant l’aube aura la vie sauve. Le massacre est-il inévitable ou trouveront-ils le chemin pour se dire OUI ?

Par Cie le reptile cambrioleur (Lionel Fernandez et G. Agapi).

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 30 août 2026 à partir de 21h. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre OUI Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME