Festival de théâtre Clos des fées Paluel

Festival de théâtre

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Festival de théâtre amateur Oser une quinzaine de spectacles du 16 au 17 mai au clos des fées. Gratuit sur réservation. .

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de théâtre

L’événement Festival de théâtre Paluel a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre