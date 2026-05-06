Oser, un festival consacré au théâtre amateur avec 18 spectacles au programme lors d’un week-end Le Clos des Fées Paluel 11 – 17 mai entrée libre

La commune de Paluel inaugure dans ses jardins du Clos des fées, un rendez-vous inédit avec le « Oser », un festival de théâtre consacré exclusivement aux pratiques amateurs, avec 18 spectacles.

Ce printemps, Paluel inaugure dans ses jardins du Clos des fées, un rendez-vous inédit proposé conjointement par le site culturel et la compagnie La Muée.

_Oser_ est un festival de théâtre consacré exclusivement aux pratiques amateurs. Le temps d’un week-end, pas moins de 18 compagnies pour autant de spectacles seront présentés avec deux représentations pour chaque. Au sommaire de ce copieux programme, près d’une quarantaine de représentations qui se dérouleront essentiellement dans les vastes jardins du Clos des fées et, pour quelques-unes, à l’abri de la Maison Commune. Audacieuse, l’initiative correspond pleinement à l’identité de ce lieu d’expérimentation culturelle qui, pour l’occasion, s’apprête à accueillir des centaines de passionnés entre acteur.rice.s et spectateur.rice.s.

Pour Luc Jolly animateur de la compagnie co-partenaire avec l’équipe du Clos des Fées, de cet ambitieux projet, il s’agit d’oser la folie d’une première édition d’un festival théâtral consacré aux pratiques amateurs.

Les compagnies accueillies proviendront essentiellement de Normandie avec des spectacles aux durées variables, allant de 10 minutes à une heure trente sous des formes parfois très intimistes. Aux compagnies établies, s’ajouteront un groupe de jeunes de l’atelier théâtre d’un collège rouennais qui auront l’occasion de se confronter à un vrai public avec une création intitulée Je n’ose pas… tu n’oses pas ? Elles osent, nous osons, évocatrice de leur démarche.

Signalons également, la tenue d’un atelier d’écriture et de mise en espace de textes avec Fred & Fred, ou encore l’ornementation calligraphique des jardins du site par Barbichette, un street-artiste utilisant les lettres de scrabble comme matériau pour ses installations..

Au cours de ce week-end festif, indiquons que se tiendra l’assemblée générale de la Fédération régionale des compagnies de théâtre amateur.

Festival de théâtre amateur Oser – Samedi 16 et dimanche 17 mai. De 11h à 22h.

Entrée gratuite. Réservation nécessaire uniquement pour 2 des spectacles : La Guerre de Trois n’aura pas lieu et Métal et moi : [reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr](mailto:reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr) – Info : urlr.me/duqEpV – Buvette et foodtruck sur place durant les 2 journées du festival Oser.

Le Clos des Fées – Hameau de Conteville 24, chemin des falaises – Paluel. T. 02 35 99 25 46

Programme

Pour la plupart des spectacles, deux représentations sont proposées au cours de la même demi-journée.

Au programme ci-dessous, s’ajoutent également au fil des deux jours du festival :

– Alfatras, un atelier d’écriture et de mise en espace des textes dans les jardins, avec Fred & Fred.

– De-ci de-là, parcours poétique de Barbichette, street-artiste qui marque de son empreinte les sites visités.

Samedi 16 mai

13 h ou seconde représentation à 16h30. Cocottes perchées par la Cie 5 sur 5. L’adaptation de la fable bien connue qu’un comédien joue et tricote en s’amusant. Durée 10 mn.

13 h ou 2ème représentation à 15h45. Je n’ose pas… tu n’oses pas ? Elles osent, nous osons. Troupe Claudel.

Ce spectacle est l’aboutissement d’un atelier de pratique théâtrale d’un groupe d’élèves du collège rouennais Camille Claudel. Pour le festival Oser, les apprentis comédiens feront le déplacement jusqu’au littoral. Avec Soazig leur professeur, les collégiens ont créé un spectacle dont la représentation à Paluel, va offrir leur première confrontation à un véritable public. Dans leur création, les collégiens interrogeront la manière de porter à la scène des textes qui, à l’origine, n’ont pas été écrits dans cette intention. À cette question, ces jeunes donneront la preuve de leur audace dans la manière partager leur rêve intime. Celui d’Oser. 25 mn.

13h30 ou seconde représentation à 14h30. La bonne mère de Florian – DL Compagnie

Arlequin doit épouser Lucette mais celle-ci se trouve séduite par Duval, un sans le sou qui vient de débarquer à Paris. Un spectacle de Commedia dell’arte. Durée 40 mn

13h45 ou seconde représentation à 16h30. À chaque fois, je dis bien « à chaque fois ». Cultur’esne

Les péripéties d’un homme de la génération post-soixante-huitarde. Au spectateur de décider s’il convient d’en rire ou d’en pleurer. Durée 1 heure.

14h30 ou seconde représentation à 17h30. L’ours et La demande en mariage. Cie La Lucarne

Jouées à la suite, ces deux courtes farces en un acte de Tchekhov s’enchaînent. Durée 1 heure.

– Dans La demande en mariage, Ivan Vassielevitch espère demander la main de Natalia Stepanovna. Pourtant, rien ne se passera comme prévu.

– Dans L’Ours, Elena Popova se morfond dans le deuil permanent de son époux, au grand dam de son valet Louka, qui l’enjoint de profiter de la vie.

16h ou autre représentation à 17h45. Antigone versus Créon. Cie De Travers

Ce texte d’Anouilh parvient à déstabiliser nos idées reçues. Et si Créon avait raison ? Antigone semble en pleine crise d’adolescence. À la fois drôle et touchant. Durée 10 mn.

17h ou autre représentation à 18h15. Prise de bec. Cie Arc en Terre.

Jusqu’à l’arrivée d’un étranger dans leur bistrot, tout se déroule bien pour les habitués du lieu. 15 mn.

19h Nuit de juin. Cie L’instartiste.

Une magnifique et poétique exploration de cet état suspendu, entre l’enfant que l’on quitte et l’adulte que l’on devient. Durée 40 mn.

20h30 La guerre de Troie n’aura pas lieu. Atelier théâtre de la MJC Fécamp

Daté de 1935 et mettant en scène des personnages mythiques dans l’affrontement entre Troyens et Grecs, ce texte de Giraudoux n’a guère vieilli. Sur un thème dont l’actualité fait écho, la pièce éclaire, non sans humour, le pacifisme de l’auteur face l’inévitable guerre. Durée 1h40.

Dimanche 17 mai

En boucle toute la journée Tranche de dimanche – Brigitte Romaszko

Héritage forain, la forme de l’entresort offre par son caractère intime, une rapide immersion dans un quelconque univers. Dans Tranche de dimanche, les moments de vie de quelqu’une au domicile s’observent comme par un trou de souris. Le spectateur se transforme alors en voyeur, l’espace des 5 petites minutes mn dure le micro-spectacle.

11h30 ou seconde représentation à 15h30 – Rencontre clowns à la bonne franquette – Cie Nez Sens

À partir de thèmes suggérés par le public, un duo de clowns improvisent à la minute. Durée 50 mn

12h45 ou seconde représentation à 14h45 – Les Diablogues – Athea

Avant d’entreprendre une plongée, deux amis rencontrent un vieux loup de mer. Durée 20 mn.

13h ou seconde représentation à 15h30 – Pièces courtes d’Anton Tchekov – Cie L’Éprouvette

Au fil de pièces en un seul acte, se révèlent les personnages de perdants magnifiques imaginés par Tchekov. Qu’ils soient mélancoliques, résignés, bravaches ou révoltés, parfois même ridicules, toujours le font-ils avec panache. Durée 50 mn.

13h30 ou seconde représentation à 15h30 – La vengeance du fils du forgeron – L’Épée d’Aymeric

En agressant un village saxon, des Vikings tuent le forgeron. Des années plus tard, son fils tente de venger la mort de son père lors d’un tournoi chevaleresque. Du théâtre d’action avec de véritables cascades ! Durée 45 mn.

14h30 ou seconde représentation à 16h30 – L’instant précis où Monet entre dans l’atelier. Cie Cogito

C’est malade et presque aveugle, que Claude Monet acheva sa série des « Nymphéas ». Une période qui correspondit pour lui, à l’acceptation de la mort et au consentement à disparaître. Durée 45 mn.

18h Métal et moi – Cie Les AJT

L’histoire de Métal et moi retrace un siècle d’une industrie, de son apogée jusqu’à son abandon, dans une cité ouvrière où le planage sonore de la tôle bourdonne en permanence. A travers des personnages ayant œuvré à cette aventure industrielle de la métallurgie, on est conduit à parler immigration, place des femmes mais aussi parfois d’amour. Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-11T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T22:00:00.000+02:00

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reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr http://www.leclosdesfees-village.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime



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