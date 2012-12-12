Festival de théâtre Roman Fleuve Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Roman Fleuve Montreuil-Bellay vendredi 28 août 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Roman Fleuve
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.
Roman Fleuve raconte l’histoire vraie de trois néo-aventuriers qui ont une idée de génie descendre la Seine en canoë.
Par la Compagnie Artanso.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 28 août 2026 à partir de 14h. .
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
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English :
Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.
L’événement Festival de théâtre Roman Fleuve Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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