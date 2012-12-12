Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Tartuffe

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:45:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Tartuffe ou l’Hypocrite retrouve ici sa version originale, celle que Molière créa en 1664 avant sa censure. À travers la figure d’un faux dévot manipulateur, cette comédie mordante dénonce l’hypocrisie avec une étonnante modernité. Une mise en scène inventive redonne toute sa force à ce chef-d’œuvre intemporel.

Par la Compagnie Grain de scène .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 août 2026 à partir de 13h45. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Tartuffe Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME