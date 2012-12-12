Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Toutes les autres

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Avec pudeur et délicatesse, toutes les autres aborde la complexité et l’humanité de la relation entre une jeune femme handicapée et son accompagnant sexuel. Sujet tabou en France, cette pièce touchante et innovante, très primée, pose le cadre du politique et de l’intime.

Par la Compagnie Or not to be.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 à partir de 16h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Toutes les autres Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME