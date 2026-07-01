Informations pratiques

Granville

Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Cet été, le Sailorz Film Festival s’associe à Hoalen pour vous proposer une expérience unique au coucher du soleil. Ne choisissez plus entre la voile et la glisse nous réunissons le meilleur des deux mondes à travers une sélection de films de mer à couper le souffle.

Informations et réservations sur le site du festival www.sailorzfilmfestival.com .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour

L’événement Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer