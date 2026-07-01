Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour Granville
mercredi 22 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour
7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Cet été, le Sailorz Film Festival s’associe à Hoalen pour vous proposer une expérience unique au coucher du soleil. Ne choisissez plus entre la voile et la glisse nous réunissons le meilleur des deux mondes à travers une sélection de films de mer à couper le souffle.
Informations et réservations sur le site du festival www.sailorzfilmfestival.com .
7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour
L’événement Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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