Informations pratiques

Chabrignac

Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens

Le bourg Chabrignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Chaque année en août, le Festival Dec’Ouvrir met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir. Samedi 15 août, 14h30 à Chabrignac sous la halle.

Au programme de la soirée

– Jérôme De Verdière je ne suis pas un chanteur

– Antoine Coesens mes chansons souvenirs .

Le bourg Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens

L’événement Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme