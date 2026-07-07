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AGENDA · Chabrignac

Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac

samedi 15 août 2026 · Chabrignac

Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le bourg
Ville
19350 Chabrignac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 Gratuit

Chabrignac

Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens

Le bourg Chabrignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Chaque année en août, le Festival Dec’Ouvrir met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir. Samedi 15 août, 14h30 à Chabrignac sous la halle.
Au programme de la soirée
– Jérôme De Verdière je ne suis pas un chanteur
– Antoine Coesens mes chansons souvenirs   .

Le bourg Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51  poesiechanson@yahoo.fr

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English : Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens

L’événement Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme

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