Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac
samedi 15 août 2026 · Chabrignac
Informations pratiques
Chabrignac
Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens
Le bourg Chabrignac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Chaque année en août, le Festival Dec’Ouvrir met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir. Samedi 15 août, 14h30 à Chabrignac sous la halle.
Au programme de la soirée
– Jérôme De Verdière je ne suis pas un chanteur
– Antoine Coesens mes chansons souvenirs .
Le bourg Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr
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English : Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens
L’événement Festival Dec’Ouvrir Jérôme De Verdière Antoine Coesens Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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