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AGENDA · Chabrignac

Soirée chansons françaises Chabrignac

vendredi 7 août 2026 · Chabrignac

Soirée chansons françaises Chabrignac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:45:00
Ville
19350 Chabrignac
Département
Corrèze
Tarif

Chabrignac

Soirée chansons françaises

Chabrignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:45:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Théâtre de verdure à 20h45, gratuit. Durée environ 1h15.
Xavier Renard, auteur, compositeur et interprète, présente avec ses musiciens un spectacle de chansons à caractère humaniste invitant au voyage.
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons.   .

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57 

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English : Soirée chansons françaises

L’événement Soirée chansons françaises Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme

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