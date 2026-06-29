Soirée chansons françaises Chabrignac
vendredi 7 août 2026 · Chabrignac
Informations pratiques
Chabrignac
Soirée chansons françaises
Chabrignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:45:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Théâtre de verdure à 20h45, gratuit. Durée environ 1h15.
Xavier Renard, auteur, compositeur et interprète, présente avec ses musiciens un spectacle de chansons à caractère humaniste invitant au voyage.
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons. .
Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57
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English : Soirée chansons françaises
L’événement Soirée chansons françaises Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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