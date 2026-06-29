Informations pratiques

Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae

Chabrignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Au théâtre de verdure à 20h30, gratuit. Durée 1h15

Soirée Reggae avec High’n high Roots

Repli sous la halle si mauvaise météo.

Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons. .

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57

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English : Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae

L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme