AGENDA · Chabrignac
Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae Chabrignac
mardi 25 août 2026 · Chabrignac
Informations pratiques
Chabrignac
Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae
Chabrignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Au théâtre de verdure à 20h30, gratuit. Durée 1h15
Soirée Reggae avec High’n high Roots
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons. .
Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57
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English : Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae
L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac Reggae Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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