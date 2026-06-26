Festival Dec’Ouvrir Oscar SISTO et Lucia DI CARLO, Sylvain DUTHU, Baptiste CHARDEN Salle polyvalente Concèze

Concèze

Festival Dec’Ouvrir Oscar SISTO et Lucia DI CARLO, Sylvain DUTHU, Baptiste CHARDEN

Salle polyvalente Le Bourg Concèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Au programme de la soirée

– Oscar SISTO et Lucia DI CARLO Pulsions latines

– Sylvain DUTHU ; ancien chanteur et plume de Boulevard des Airs, il sort son album solo en 2024. Sylvain sera accompagné par l’Ensemble Dec’Ouvrir,

– Baptiste CHARDEN accompagné de l’Ensemble Dec’OUVRIR, reprendra des chansons du répertoire de son père Éric CHARDEN .

Salle polyvalente Le Bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

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English : Festival Dec’Ouvrir Oscar SISTO et Lucia DI CARLO, Sylvain DUTHU, Baptiste CHARDEN

L’événement Festival Dec’Ouvrir Oscar SISTO et Lucia DI CARLO, Sylvain DUTHU, Baptiste CHARDEN Concèze a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze