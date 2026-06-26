Festival Dec’Ouvrir Alain LLORCA, Leïla HUISSOUD, Jean LE BOËL et Matthias VINCENOT Salle polyvalente Concèze

Concèze

Festival Dec’Ouvrir Alain LLORCA, Leïla HUISSOUD, Jean LE BOËL et Matthias VINCENOT

Salle polyvalente Le bourg Concèze Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Au programme de la soirée

– Alain LLOCA chanteur et bassiste du célèbre groupe pop/rock toulousain GOLD, il se produira en mode live-acoustique accompagné de l’Ensemble Dec’Ouvrir

– Leïla HUISSOUD Je suis venue te dire que je m’en fous , en duo avec Antoine GRAUGNARD, son spectacle est une lettre d’amour adressée au répertoire de la chanson française.

– Joël LE BOËL écrivain français secrétaire de la Maison de la Poésie,

– Matthias VINCENOT poète, docteur ès Lettres, chevalier des Arts et des Lettres et créateur du Festival Dec’Ouvrir .

Salle polyvalente Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

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English : Festival Dec’Ouvrir Alain LLORCA, Leïla HUISSOUD, Jean LE BOËL et Matthias VINCENOT

L’événement Festival Dec’Ouvrir Alain LLORCA, Leïla HUISSOUD, Jean LE BOËL et Matthias VINCENOT Concèze a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze