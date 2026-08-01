Festival Dec’Ouvrir Serge REZVANI et Nathalie Akoun et Poésie en Liberté Salle polyvalente Concèze

Informations pratiques

Concèze

Festival Dec’Ouvrir Serge REZVANI et Nathalie Akoun et Poésie en Liberté

Salle polyvalente Le bourg Concèze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Chaque année en août, le village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Au programme

– Serge REZVANI et Natalie AKOUN çà s’est passé à Montparnasse ils seront rejoints par 4 musiciens ainsi que par Nina Cruveiller. 25 chansons d’amour chantées à 2 écrites par Serge Rezvani.

– Poésie en Liberté 3 comédiens Natalie Akoun, Antoine Coësens et Patrick Hamel diront des poèmes de lauréats de poésie en liberté 2025. .

Salle polyvalente Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

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English : Festival Dec’Ouvrir Serge REZVANI et Nathalie Akoun et Poésie en Liberté

L’événement Festival Dec’Ouvrir Serge REZVANI et Nathalie Akoun et Poésie en Liberté Concèze a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze