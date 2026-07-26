Informations pratiques

Mosnes

Festival des arts et métiers

12 Rue des Thomeaux Mosnes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La ville de Mosnes vous propose la 7eme édition de son Festival des Arts et Métiers, venez découvrir les artisans, les centres de formation et leurs spécialités.

Du 11 au 13 septembre 2026, Mosnes vous invite au festival des arts et métiers.

Au programme:

Vendredi 11 septembre: à 19h, concert de jazz. A partir de 21h, soirée dansante et karaoké géant.

Samedi 12 septembre: concerts en plein air et orchestres variées de 19h à 01h du matin.

Dimanche 13 septembre: à 11h, concert gratuit en l’église Mosnes. De 11h30 à 15h: brunch de bienfaisance gastronomique au restaurant du domaine des Thomeaux (100e/personne). A 14h30, Concert Marc Minelli chante Sinatra .

Et tout au long du weekend, retrouvez l’exposition vente d’œuvres d’art Ecrin d’artiste dans la salle polyvalente Guy Mangeant ainsi qu’une exposition de voitures anciennes samedi et dimanche de 10h à 19h.

Restauration et buvette sur place. 5 .

12 Rue des Thomeaux Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 13 mairie@mosnes.fr

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English : Arts and Crafts Festival

The town of Mosnes invites you to the 7th edition of its Arts and Crafts Festival.

L’événement Festival des arts et métiers Mosnes a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE AMBOISE