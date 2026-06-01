Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos

Bizanos

Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le festival des ateliers des ÉpiScènes célèbre une année de création avec des restitutions, performances et petits spectacles issues de tous les groupes.

Un moment festif, collectif et intergénérationnel pour clore la saison.

Dès le vendredi soir, les adolescents et les adultes présenteront leur travail.

Le samedi matin, place au groupe Eveil, aux ateliers inclusifs avec nos partenaires, aux enfants, puis de nouveau aux ados et aux adultes pour clôturer la journée.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce temps fort à la fois joyeux, solidaire et ouvert à toutes et tous ! .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes

L’événement Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Bizanos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau