Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos
Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos vendredi 19 juin 2026.
Bizanos
Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le festival des ateliers des ÉpiScènes célèbre une année de création avec des restitutions, performances et petits spectacles issues de tous les groupes.
Un moment festif, collectif et intergénérationnel pour clore la saison.
Dès le vendredi soir, les adolescents et les adultes présenteront leur travail.
Le samedi matin, place au groupe Eveil, aux ateliers inclusifs avec nos partenaires, aux enfants, puis de nouveau aux ados et aux adultes pour clôturer la journée.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce temps fort à la fois joyeux, solidaire et ouvert à toutes et tous ! .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
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English : Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes
L’événement Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Bizanos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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