Scène théâtrale Les oies sauvages Episcènes Bizanos

Bizanos

Scène théâtrale Les oies sauvages

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Théâtre Fébus

Marc et Alice fêtent leur trente ans de mariage dans leur maison de campagne acquise depuis quelques années. Ils ont invité leurs plus proches amis, David et Léna. Léna est la sœur d’Alice. La découverte d’un journal intime et l’arrivée d’anciens propriétaires, Jean et Iris, vont libérer fantasmes et révélations jusqu’au coup de théâtre qui renversent les doutes et les certitudes. L’adultère, les mensonges, l’amour et le sexe, la psychanalyse, l’écriture et les écrivains, la création et le sens de la vie, la tragédie et la comédie, la mise en abyme. Tout y est. Mais ici tout n’est que divertissement. Farce et drame s’entremêlent. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

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English : Scène théâtrale Les oies sauvages

L’événement Scène théâtrale Les oies sauvages Bizanos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau