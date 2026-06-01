Scène théâtrale Les oies sauvages Episcènes Bizanos
Scène théâtrale Les oies sauvages Episcènes Bizanos samedi 13 juin 2026.
Bizanos
Scène théâtrale Les oies sauvages
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Théâtre Fébus
Marc et Alice fêtent leur trente ans de mariage dans leur maison de campagne acquise depuis quelques années. Ils ont invité leurs plus proches amis, David et Léna. Léna est la sœur d’Alice. La découverte d’un journal intime et l’arrivée d’anciens propriétaires, Jean et Iris, vont libérer fantasmes et révélations jusqu’au coup de théâtre qui renversent les doutes et les certitudes. L’adultère, les mensonges, l’amour et le sexe, la psychanalyse, l’écriture et les écrivains, la création et le sens de la vie, la tragédie et la comédie, la mise en abyme. Tout y est. Mais ici tout n’est que divertissement. Farce et drame s’entremêlent. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
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English : Scène théâtrale Les oies sauvages
L’événement Scène théâtrale Les oies sauvages Bizanos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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