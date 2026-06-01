Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos

Bizanos

Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Festival des Ateliers des Épicènes célèbre une année de création avec des restitutions, performances et petits spectacles issues de tous les groupes. Un moment festif, collectif et intergénérationnel pour clore la saison.

Dès le vendredi soir, les adolescents et les adultes présenteront leur travail. Le samedi matin, place au groupe théâtre Éveil, aux ateliers inclusifs avec nos partenaires le CRR Trisomie 21, Unis-Cité et ADAPEI, aux 2 groupes théâtre enfants, puis de nouveau les spectacles des ados et des adultes pour clôturer la journée.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce temps fort à la fois joyeux, solidaire et ouvert à toutes et tous.

– Théâtre éveil 11h30

– Théâtre Adapei 14h

– Théâtre enfants (Manon Flous ) 15h15

– Théâtre enfants (Lyne Lebreton) 16h15

– Théâtre Uni-T: 17h30

– Théâtre Ados 19h

– Théâtre adultes 20h30 .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

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English : Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes

L’événement Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Bizanos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau