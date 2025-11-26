Festival des Cafés à Chaumont-Porcien Chaumont-Porcien

Festival des Cafés à Chaumont-Porcien

Rendez-vous à la Grande aux dimes à Chaumont Porcien pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe BASTATHOO , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 39 64 72 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

20 Pt Rue Petite Rue Chaumont-Porcien 08220 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 64 72 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at La Grande aux dimes in Chaumont Porcien for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group BASTATHOO, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 39 64 72. Don’t miss this musical event!

German :

Treffen Sie sich in La Grande aux dimes in Chaumont Porcien zum Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe BASTATHOO , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, moderiert wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 39 64 72 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi presso La Grande aux dimes a Chaumont Porcien per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo BASTATHOO, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 03 24 39 64 72. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en La Grande aux dimes, en Chaumont Porcien, con motivo del Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo BASTATHOO, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse en el teléfono 03 24 39 64 72. No se pierda esta divertida velada musical

