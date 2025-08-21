Sentier de découverte du Mont-Saint-Bertauld Chaumont-Porcien Ardennes

Sentier de découverte du Mont-Saint-Bertauld

Sentier de découverte du Mont-Saint-Bertauld Place 08220 Chaumont-Porcien Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Prenez votre bâton de pèlerin et partez à la découverte du Mont de Chaumont-Porcien, lieu chargé d’histoire et de légendes qui doit beaucoup à l’installation de Saint-Berthauld vers l’an 475.Parcourez le sentier, entre village et forêts, et plongez dans 1000 ans d’histoire au cœur des Crêtes Préardennaises.L’itinéraire est jalonné depuis la place du cillage, les cheminements sont essentiellement forestiers et adaptés à un public familialAller retour vers la Chapelle Saint-Berthauld 450mBoucle de la Chapelle et le chemin de ronde ‘points de vue vers le village) 1100mDénivelé une cinquantaine de mètres

+33 3 24 35 02 69

English :

Take your pilgrim’s staff and discover the Mount of Chaumont-Porcien, a place full of history and legends which owes a lot to the settlement of Saint-Berthauld around the year 475.walk along the path, between village and forest, and plunge into 1000 years of history in the heart of the Crêtes Préardennaises.The itinerary is marked out from the place du cillage, the paths are essentially forestry and adapted to a family audienceGo return to the Saint-Berthauld Chapel: 450mLoop of the Chapel and the round path (viewpoints towards the village): 1100mLevel: about fifty metres

Deutsch :

Nehmen Sie Ihren Pilgerstab und entdecken Sie den Mont de Chaumont-Porcien, einen Ort voller Geschichte und Legenden, der der Ansiedlung von Saint-Berthauld um das Jahr 475 viel zu verdanken hat.Gehen Sie den Weg zwischen Dorf und Wald entlang und tauchen Sie ein in 1000 Jahre Geschichte im Herzen der Crêtes Préardennaises.Die Route ist ab der Place du Cillage abgesteckt, die Wege sind hauptsächlich im Wald und für ein Familienpublikum geeignetAller Rückkehr zur Kapelle Saint-Berthauld: 450mRunde um die Kapelle und den Rundweg (Aussichtspunkte auf das Dorf): 1100mHöhenunterschied: etwa 50 Meter

Italiano :

Prendete il vostro bastone da pellegrino e scoprite il Mont de Chaumont-Porcien, un luogo ricco di storia e leggende che deve molto all’insediamento di Saint-Berthauld intorno all’anno 475. Seguite il sentiero, tra villaggio e foresta, e immergetevi in 1000 anni di storia nel cuore delle Crêtes Préardennaises.Il percorso è segnalato dalla piazza del paese, i sentieri sono prevalentemente boscosi e adatti a un pubblico familiareAndata e ritorno dalla cappella di Saint-Berthauld: 450 mApertura della cappella e della via coperta (punti di vista verso il paese): 1100 mDislivello: circa 50 metri

Español :

Coja su bastón de peregrino y descubra el Monte de Chaumont-Porcien, un lugar lleno de historia y leyendas que debe mucho al asentamiento de Saint-Berthauld hacia el año 475.Siga el camino, entre pueblo y bosque, y sumérjase en 1000 años de historia en el corazón de las Crêtes Préardennaises.La ruta está señalizada desde la plaza del pueblo, los caminos son principalmente boscosos y adecuados para un público familiarIr y volver de la capilla de Saint-Berthauld: 450mBucle de la capilla y el camino cubierto (miradores hacia el pueblo): 1100mDiferencia de nivel: unos 50 metros

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Ardennes Tourisme