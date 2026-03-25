Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach

Chapelle Saint Auxile Callas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Concert dans le cadre du Festival des chapelles

Les Cantates de J.S. Bach

à 16h, chapelle Saint-Auxile

Concert avec libre participation

.

Chapelle Saint Auxile Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89 callastourisme@dracenie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert as part of the Festival des chapelles

Cantatas by J.S. Bach

4pm, chapelle Saint-Auxile

Concert with free participation

L’événement Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach Callas a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon