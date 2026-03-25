Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach Callas
Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach Callas dimanche 3 mai 2026.
Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach
Chapelle Saint Auxile Callas Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Concert dans le cadre du Festival des chapelles
Les Cantates de J.S. Bach
à 16h, chapelle Saint-Auxile
Concert avec libre participation
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Chapelle Saint Auxile Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89 callastourisme@dracenie.com
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English :
Concert as part of the Festival des chapelles
Cantatas by J.S. Bach
4pm, chapelle Saint-Auxile
Concert with free participation
L’événement Festival des Chapelles les cantates de J.S. Bach Callas a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon