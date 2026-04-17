FESTIVAL DES CINEMAS INDIENS DE TOULOUSE Toulouse
FESTIVAL DES CINEMAS INDIENS DE TOULOUSE Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Toulouse
FESTIVAL DES CINEMAS INDIENS DE TOULOUSE
LIEU À CONFIRMER Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-22
Le rendez-vous incontournable pour tous les cinéphiles curieux de découvrir les pépites du cinéma indien !
L’Inde, premier pays producteur de films au monde, jouit d’une grande diversité de productions. Ces cinématographies prolifiques, riches et diversifiées restent méconnues et encore rarement diffusées en France.
Au programme de cette 11e édition des longs-métrages et des courts-métrages (tous nominés) aux genres variés (comédies, drames, documentaires…) et aussi des débats et des rencontres.
Cette année également, 2 nouveautés le festival évolue avec une compétition de courts-métrages désormais ouverte à toute l’Asie et une journée spéciale dédiée aux réalisatrices indiennes de documentaires.
Le programme détaillé arrive très bientôt ! .
LIEU À CONFIRMER Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie toulouseindianfilmfestival@gmail.com
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English :
The must-attend event for all film buffs curious to discover the nuggets of Indian cinema!
L’événement FESTIVAL DES CINEMAS INDIENS DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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