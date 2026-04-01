Saint-Maximin

Festival des Clochers 2026 | Concert à Saint-Maximin

Rue Abbé Jules Martin Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

La 20ème édition du festival des clochers se déroule du 25 avril au 28 juin. Ce festival propose des concerts gratuits de styles variés dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours. Rdv samedi 25 avril à 20h30 à Saint-Maximin pour le premier concert.

L’AMEM (Association Municipale d’Enseignement et d’Education Musicale) de Montataire organise du 25 avril au 28 juin la 20ème édition du Festival des Clochers.

Ce festival propose des concerts gratuits dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours.

Rdv samedi 25 avril à 20h30 à l’église de Saint-Maximin pour le premier concert avec un quatuor de clarinettes inédit.

Le programme détaillé est disponible sur le site internet de l’AMEM: www.a-m-e-m.fr rubrique EVENEMENTS.

Accès libre, gratuit et sans réservation pour tous les concerts.

Attention, certaines églises ont une petit capacité d’accueil, l’accès est dans la limite des places disponibles, il est donc conseillé de se présenter à l’avance le soir des concerts.

Renseignements au 03 44 27 05 05 ou par mail: amem.montat@gmail.com .

Rue Abbé Jules Martin Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 05 05 amem.montat@gmail.com

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English :

The 20th Festival des Clochers runs from April 25 to June 28. The festival features free concerts in a variety of styles in the churches of the Creil Sud Oise conurbation and surrounding villages. Join us on Saturday April 25 at 8.30pm in Saint-Maximin for the first concert.

L’événement Festival des Clochers 2026 | Concert à Saint-Maximin Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise