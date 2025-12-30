Festival des Drailles des Arts Centre du hameau du Chambon de Bavas Saint-Vincent-de-Durfort Lundi 20 juillet 2026, 20h00, 23h00 Gratuit

Bienvenue au cœur de l’Ardèche, Perché entre les collines verdoyantes et les méandres de la rivière, notre petit hameau s’apprête à vibrer au rythme d’un festival unique,

(Festival) Les Drailles des Arts

Le Chambon de Bavas s’anime Une balade artistique insolite au cœur de l’Ardèche

Samedi 25 juillet 2026 – hameau du Chambon de Bavas (commune de St-Vincent-de-Durfort 07360), Ardèche

Entrée libre – Tout public de 20 h 00 à 00 h 30, participation d’artistes amateurs.

Découvrez des artistes anonymes dans leur élément ! Pour une soirée unique, le hameau de Du Chambon de Bavas s’anime et ouvre ses portes à des talents cachés. Peintres, musiciens, conteurs, artisans, chanteurs… Chaque recoin du village devient une scène, une galerie, un atelier éphémère.

Au programme :

• Des performances surprises dans les ruelles, les cours et les jardins.

• Des créations uniques à découvrir et à partager.

• Des rencontres authentiques d’artistes amateurs.

• Une ambiance conviviale autour de spécialités locales.

Une manifestation mobile, où l’art se vit en mouvement ! Laissez-vous guider par votre curiosité, flânez, échangez, et vivez une expérience artistique hors des sentiers battus.

Infos pratiques :

• Accès libre et gratuit.

• Prévoir un fauteuil pliant, en plein air – ou un coussin, dans l’herbe.

• Restauration et boissons locales sur place.

« L’art est partout, surtout là où on ne l’attend pas. Participation d’artistes amateurs

Dans le hameau ardéchois du Chambon de Bavas, les pierres racontent des siècles d’histoires et les artistes amateurs répondent par des couleurs et des sons.

Pendant ce festival, chaque ruelle devient scène, chaque regard une rencontre, chaque souffle une promesse créative.

Venez partager la magie d’un hameau qui s’éveille à l’art, entre terre et ciel et eau. Festival des artistes amateurs, et confirmé quand le hameau du Chambon de Bavas devient scène et que chaque œuvre raconte une histoire née ici. En Ardèche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-20T23:30:00.000+02:00

lesdraillesdesarts07360@gmail.com

Centre du hameau du Chambon de Bavas st vincent durfort ardèche Saint-Vincent-de-Durfort 07360 Ardèche



