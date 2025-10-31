Festival des Drailles des Arts Centre du hameau du Chambon de Bavas Saint-Vincent-de-Durfort Samedi 25 juillet 2026, 00h00 gratuit

Le temps d’une soirée d’été, des artistes amateurs, des artisans du rêve et des faiseurs d’images investissent les ruelles, les granges et les jardins pour vous faire découvrir leurs œuvres.

Le Chambon de Bavas s’anime Une balade artistique insolite au cœur de l’Ardèche

Samedi 25 juillet 2026 – hameau du Chambon de Bavas (commune de St-Vincent-de-Durfort 07360), Ardèche

Entrée libre – Tout public de 20 h 00 à 00 h 30, participation d’artistes amateurs.

Découvrez des artistes anonymes dans leur élément ! Pour une soirée unique, le hameau de Du Chambon de Bavas s’anime et ouvre ses portes à des talents cachés. Peintres, musiciens, conteurs, artisans, chanteurs… Chaque recoin du village devient une scène, une galerie, un atelier éphémère.

Au programme :

• Des performances surprises dans les ruelles, les cours et les jardins.

• Des créations uniques à découvrir et à partager.

• Des rencontres authentiques d’artistes amateurs.

• Une ambiance conviviale autour de spécialités locales.

Une manifestation mobile, où l’art se vit en mouvement ! Laissez-vous guider par votre curiosité, flânez, échangez, et vivez une expérience artistique hors des sentiers battus.

Infos pratiques :

• Accès libre et gratuit.

• Prévoir un fauteuil pliant, en plein air – ou un coussin, dans l’herbe.

• Restauration et boissons locales sur place.

lesdraillesdesarts07360@gmail.com

Centre du hameau du Chambon de Bavas st vincent durfort ardèche Saint-Vincent-de-Durfort 07360 Ardèche