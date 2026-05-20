Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

19h | Apéritif de clôture

Venez fêter la clôture de cette 34e édition du Festival des forêts !

Nous vous attendons nombreux !

* A réserver au plus tard 72h avant (soit le jeudi 09 juillet au plus tard)

19h | Apéritif de clôture

Venez fêter la clôture de cette 34e édition du Festival des forêts !

Nous vous attendons nombreux !

* A réserver au plus tard 72h avant (soit le jeudi 09 juillet au plus tard) .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

19h | Closing aperitif

Come and celebrate the closing of the 34th Festival des forêts!

We look forward to seeing you there!

* Please reserve at least 72 hours in advance (Thursday, July 09 at the latest)

L’événement Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme