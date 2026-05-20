Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre Vieux-Moulin dimanche 12 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
19h | Apéritif de clôture
Venez fêter la clôture de cette 34e édition du Festival des forêts !
Nous vous attendons nombreux !
* A réserver au plus tard 72h avant (soit le jeudi 09 juillet au plus tard)
19h | Apéritif de clôture
Venez fêter la clôture de cette 34e édition du Festival des forêts !
Nous vous attendons nombreux !
* A réserver au plus tard 72h avant (soit le jeudi 09 juillet au plus tard) .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
19h | Closing aperitif
Come and celebrate the closing of the 34th Festival des forêts!
We look forward to seeing you there!
* Please reserve at least 72 hours in advance (Thursday, July 09 at the latest)
L’événement Festival des Forêts I Apéritif de clôture Sylvestre Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme