Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque Saint-Jean-aux-Bois

Saint-Jean-aux-Bois

Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque

2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

14h30 | Marche découverte & aubade

18h00 | Concert

Clarisse Moreau, hautboïste

L’Orchestre de Chambre slovaque

Ewald Danel, direction

Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso op. 6 n° 1

Johann STAMITZ, Symphonie n° 1, Mannheim n° 1

Alessandro MARCELLO, Concerto pour hautbois

Johann PACHELBEL, Canon

Nicolas BACRI, Concerto pour hautbois et cordes, extrait des Quatre Saisons

Josef SUK, Sérénade pour orchestre à cordes

Avec Clarisse Moreau, premier hautbois solo de l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de Chambre slovaque propose un programme allant du baroque à la musique d’aujourd’hui, incluant un hommage à l’âme slave la Sérénade de Josef Suk, chef d’œuvre dans la lignée de celle d’Anton Dvořák.

14h30 | Marche découverte & aubade

18h00 | Concert

Clarisse Moreau, hautboïste

L’Orchestre de Chambre slovaque

Ewald Danel, direction

Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso op. 6 n° 1

Johann STAMITZ, Symphonie n° 1, Mannheim n° 1

Alessandro MARCELLO, Concerto pour hautbois

Johann PACHELBEL, Canon

Nicolas BACRI, Concerto pour hautbois et cordes, extrait des Quatre Saisons

Josef SUK, Sérénade pour orchestre à cordes

Avec Clarisse Moreau, premier hautbois solo de l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de Chambre slovaque propose un programme allant du baroque à la musique d’aujourd’hui, incluant un hommage à l’âme slave la Sérénade de Josef Suk, chef d’œuvre dans la lignée de celle d’Anton Dvořák. .

2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

2:30 pm | Discovery walk & dance

6:00 pm | Concert

Clarisse Moreau, oboist

Slovak Chamber Orchestra

Ewald Danel, conductor

Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso Op. 6 No. 1

Johann STAMITZ, Symphony No.1, Mannheim No.1

Alessandro MARCELLO, Concerto for oboe

Johann PACHELBEL, Canon

Nicolas BACRI, Concerto for oboe and strings, excerpt from The Four Seasons

Josef SUK, Serenade for string orchestra

With Clarisse Moreau, principal oboe of the Orchestre national de Lyon, the Slovak Chamber Orchestra offers a program ranging from Baroque to contemporary music, including a tribute to the Slavic soul: Josef Suk?s Serenade, a masterpiece in the tradition of Anton Dvo?ák.

L’événement Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque Saint-Jean-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme