Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque Saint-Jean-aux-Bois
Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque Saint-Jean-aux-Bois dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Jean-aux-Bois
Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque
2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:30:00
Date(s) :
2026-07-05
14h30 | Marche découverte & aubade
18h00 | Concert
Clarisse Moreau, hautboïste
L’Orchestre de Chambre slovaque
Ewald Danel, direction
Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso op. 6 n° 1
Johann STAMITZ, Symphonie n° 1, Mannheim n° 1
Alessandro MARCELLO, Concerto pour hautbois
Johann PACHELBEL, Canon
Nicolas BACRI, Concerto pour hautbois et cordes, extrait des Quatre Saisons
Josef SUK, Sérénade pour orchestre à cordes
Avec Clarisse Moreau, premier hautbois solo de l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de Chambre slovaque propose un programme allant du baroque à la musique d’aujourd’hui, incluant un hommage à l’âme slave la Sérénade de Josef Suk, chef d’œuvre dans la lignée de celle d’Anton Dvořák.
14h30 | Marche découverte & aubade
18h00 | Concert
Clarisse Moreau, hautboïste
L’Orchestre de Chambre slovaque
Ewald Danel, direction
Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso op. 6 n° 1
Johann STAMITZ, Symphonie n° 1, Mannheim n° 1
Alessandro MARCELLO, Concerto pour hautbois
Johann PACHELBEL, Canon
Nicolas BACRI, Concerto pour hautbois et cordes, extrait des Quatre Saisons
Josef SUK, Sérénade pour orchestre à cordes
Avec Clarisse Moreau, premier hautbois solo de l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de Chambre slovaque propose un programme allant du baroque à la musique d’aujourd’hui, incluant un hommage à l’âme slave la Sérénade de Josef Suk, chef d’œuvre dans la lignée de celle d’Anton Dvořák. .
2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
2:30 pm | Discovery walk & dance
6:00 pm | Concert
Clarisse Moreau, oboist
Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel, conductor
Georg FRIEDRICH HAENDEL, Concerto grosso Op. 6 No. 1
Johann STAMITZ, Symphony No.1, Mannheim No.1
Alessandro MARCELLO, Concerto for oboe
Johann PACHELBEL, Canon
Nicolas BACRI, Concerto for oboe and strings, excerpt from The Four Seasons
Josef SUK, Serenade for string orchestra
With Clarisse Moreau, principal oboe of the Orchestre national de Lyon, the Slovak Chamber Orchestra offers a program ranging from Baroque to contemporary music, including a tribute to the Slavic soul: Josef Suk?s Serenade, a masterpiece in the tradition of Anton Dvo?ák.
L’événement Festival des Forêts I Clarisse Moreau et l’Orchestre de Chambre slovaque Saint-Jean-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme