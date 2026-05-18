Saint-Jean-aux-Bois

Portrati d’artiste | Maryse Candia Houppilliart

6 Rue des Meuniers Saint-Jean-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une rencontre immersive pour découvrir le travail et l’univers créatif de Maryse Candia Houpilliart. Un moment pour explorer des oeuvres uniques présentées dans les grandes villes d’Art d’Italie Rome, Florence, Venise, Milan, Lecce (la Florence du Sud). Mais aussi Paris, Tokyo, New-York.

Ses distinctions seront présentées au vernissage Samedi 6 juin à 18h.

Une rencontre immersive pour découvrir le travail et l’univers créatif de Maryse Candia Houpilliart. Un moment pour explorer des oeuvres uniques présentées dans les grandes villes d’Art d’Italie Rome, Florence, Venise, Milan, Lecce (la Florence du Sud). Mais aussi Paris, Tokyo, New-York.

Ses distinctions seront présentées au vernissage Samedi 6 juin à 18h. .

6 Rue des Meuniers Saint-Jean-aux-Bois 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 30 70 65 70 art.emotion@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive encounter to discover the work and creative universe of Maryse Candia Houpilliart. A moment to explore unique works presented in Italy’s major art cities: Rome, Florence, Venice, Milan, Lecce (the Florence of the South). But also Paris, Tokyo and New York.

His awards will be presented at the vernissage on Saturday June 6 at 6pm.

L’événement Portrati d’artiste | Maryse Candia Houppilliart Saint-Jean-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme