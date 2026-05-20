Lacroix-Saint-Ouen

Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin

Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

18h00 | Concert

Fanny Mendelssohn, pianiste et compositrice de génie qui vécut dans l’ombre de son frère Félix propose avec Das Jahr (l’année), une évocation poétique des saisons les douze pièces reflètent la variété du climat et de nos émotions au fil des mois. Jouées par Marie Vermeulin, qui vient de publier leur enregistrement, elles seront précédées des poèmes d’Adeline Baldacchino.

Marie Vermeulin, piano

Adeline Baldacchino, poète

Fanny MENDELSSHON, Das Jahr

18h00 | Concert

Fanny Mendelssohn, pianiste et compositrice de génie qui vécut dans l’ombre de son frère Félix propose avec Das Jahr (l’année), une évocation poétique des saisons les douze pièces reflètent la variété du climat et de nos émotions au fil des mois. Jouées par Marie Vermeulin, qui vient de publier leur enregistrement, elles seront précédées des poèmes d’Adeline Baldacchino.

Marie Vermeulin, piano

Adeline Baldacchino, poète

Fanny MENDELSSHON, Das Jahr .

Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

6:00 pm | Concert

Fanny Mendelssohn, pianist and composer of genius who lived in the shadow of her brother Felix offers Das Jahr (the year), a poetic evocation of the seasons: the twelve pieces reflect the variety of the climate and our emotions over the months. Performed by Marie Vermeulin, who has just released a recording of them, they will be preceded by poems by Adeline Baldacchino.

Marie Vermeulin, piano

Adeline Baldacchino, poet

Fanny MENDELSSHON, Das Jahr

L’événement Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme