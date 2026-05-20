Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin Lacroix-Saint-Ouen
Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin Lacroix-Saint-Ouen samedi 11 juillet 2026.
Lacroix-Saint-Ouen
Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin
Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
18h00 | Concert
Fanny Mendelssohn, pianiste et compositrice de génie qui vécut dans l’ombre de son frère Félix propose avec Das Jahr (l’année), une évocation poétique des saisons les douze pièces reflètent la variété du climat et de nos émotions au fil des mois. Jouées par Marie Vermeulin, qui vient de publier leur enregistrement, elles seront précédées des poèmes d’Adeline Baldacchino.
Marie Vermeulin, piano
Adeline Baldacchino, poète
Fanny MENDELSSHON, Das Jahr
18h00 | Concert
Fanny Mendelssohn, pianiste et compositrice de génie qui vécut dans l’ombre de son frère Félix propose avec Das Jahr (l’année), une évocation poétique des saisons les douze pièces reflètent la variété du climat et de nos émotions au fil des mois. Jouées par Marie Vermeulin, qui vient de publier leur enregistrement, elles seront précédées des poèmes d’Adeline Baldacchino.
Marie Vermeulin, piano
Adeline Baldacchino, poète
Fanny MENDELSSHON, Das Jahr .
Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
6:00 pm | Concert
Fanny Mendelssohn, pianist and composer of genius who lived in the shadow of her brother Felix offers Das Jahr (the year), a poetic evocation of the seasons: the twelve pieces reflect the variety of the climate and our emotions over the months. Performed by Marie Vermeulin, who has just released a recording of them, they will be preceded by poems by Adeline Baldacchino.
Marie Vermeulin, piano
Adeline Baldacchino, poet
Fanny MENDELSSHON, Das Jahr
L’événement Festival des Forêts I Das Jahr, chef d’œuvre d’une inconnue par Marie Vermeulin Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme