Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont Rethondes
Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont Rethondes mercredi 24 juin 2026.
Rethondes
Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont
21 Rue du Maréchal Foch Rethondes Oise
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 20:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Réservez votre place pour un dîner d’exception à l’Auberge du Pont de Rethondes, avant le concert qui se jouera à 21h à l’Eglise.
Menu avec Formule Boissons Incluse
La Salade Gourmande Salade, Foie Gras, Gravlax de Saumon, Magret Fumé
&
La Volaille Suprême de Pintade, Sauce Champignons
Gratin du Dauphiné
&
Le Café Gourmand Moelleux au Chocolat, Crème Brulée, Financier
Formule Boisson incluse
2 verres de Vin Blanc ou de Vin Rouge
eau (plate ou gazeuse)
Réservez votre place pour un dîner d’exception à l’Auberge du Pont de Rethondes, avant le concert qui se jouera à 21h à l’Eglise.
Menu avec Formule Boissons Incluse
La Salade Gourmande Salade, Foie Gras, Gravlax de Saumon, Magret Fumé
&
La Volaille Suprême de Pintade, Sauce Champignons
Gratin du Dauphiné
&
Le Café Gourmand Moelleux au Chocolat, Crème Brulée, Financier
Formule Boisson incluse
2 verres de Vin Blanc ou de Vin Rouge
eau (plate ou gazeuse) .
21 Rue du Maréchal Foch Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
Reserve your place for an exceptional dinner at the Auberge du Pont de Rethondes, before the concert at 9pm in the Church.
Menu with Drinks Included
La Salade Gourmande: Salad, Foie Gras, Salmon Gravlax, Smoked Duck Breast
&
Poultry: Suprême de Pintade, Sauce Champignons
Gratin du Dauphiné
&
Le Café Gourmand: Chocolate Moelleux, Crème Brulée, Financier
Drinks included
2 glasses of white or red wine
water (still or sparkling)
L’événement Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont Rethondes a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme