Rethondes

Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont

21 Rue du Maréchal Foch Rethondes Oise

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Réservez votre place pour un dîner d’exception à l’Auberge du Pont de Rethondes, avant le concert qui se jouera à 21h à l’Eglise.

Menu avec Formule Boissons Incluse

La Salade Gourmande Salade, Foie Gras, Gravlax de Saumon, Magret Fumé

&

La Volaille Suprême de Pintade, Sauce Champignons

Gratin du Dauphiné

&

Le Café Gourmand Moelleux au Chocolat, Crème Brulée, Financier

Formule Boisson incluse

2 verres de Vin Blanc ou de Vin Rouge

eau (plate ou gazeuse)

Réservez votre place pour un dîner d’exception à l’Auberge du Pont de Rethondes, avant le concert qui se jouera à 21h à l’Eglise.

Menu avec Formule Boissons Incluse

La Salade Gourmande Salade, Foie Gras, Gravlax de Saumon, Magret Fumé

&

La Volaille Suprême de Pintade, Sauce Champignons

Gratin du Dauphiné

&

Le Café Gourmand Moelleux au Chocolat, Crème Brulée, Financier

Formule Boisson incluse

2 verres de Vin Blanc ou de Vin Rouge

eau (plate ou gazeuse) .

21 Rue du Maréchal Foch Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

Reserve your place for an exceptional dinner at the Auberge du Pont de Rethondes, before the concert at 9pm in the Church.

Menu with Drinks Included

La Salade Gourmande: Salad, Foie Gras, Salmon Gravlax, Smoked Duck Breast

&

Poultry: Suprême de Pintade, Sauce Champignons

Gratin du Dauphiné

&

Le Café Gourmand: Chocolate Moelleux, Crème Brulée, Financier

Drinks included

2 glasses of white or red wine

water (still or sparkling)

L’événement Festival des Forêts I Diner à l’Auberge du Pont Rethondes a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme