Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison ! Rethondes

Rethondes

Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison !

Rue Paul Arnoult Rethondes Oise

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Au seuil de l’été, ce programme est dédié à l’hiver avec le Voyage d’hiver, chef d’œuvre de Franz Schubert et Sonatines de Guy Sacre dont le pianiste Billy Eidi est l’un des plus brillants ambassadeurs.

Billy Eidi, piano

Jean-François Rouchon, baryton

19h | Dîner à l’Auberge du Pont (sur réservation préalable)

21h | Concert

1ere partie

Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, pour piano

Sonatine d’hiver

Sonatine de printemps

Sonatine d’été

Sonatine d’automne

…….

2ème partie

Franz SCHUBERT, Winterreise (Le Voyage d’hiver)

24 lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller

Au seuil de l’été, ce programme est dédié à l’hiver avec le Voyage d’hiver, chef d’œuvre de Franz Schubert et Sonatines de Guy Sacre dont le pianiste Billy Eidi est l’un des plus brillants ambassadeurs.

Billy Eidi, piano

Jean-François Rouchon, baryton

19h | Dîner à l’Auberge du Pont (sur réservation préalable)

21h | Concert

1ere partie

Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, pour piano

Sonatine d’hiver

Sonatine de printemps

Sonatine d’été

Sonatine d’automne

…….

2ème partie

Franz SCHUBERT, Winterreise (Le Voyage d’hiver)

24 lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller .

Rue Paul Arnoult Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

On the threshold of summer, this program is dedicated to winter, with Franz Schubert?s masterpiece Winter Journey and Guy Sacre?s Sonatines, of which pianist Billy Eidi is one of the most brilliant ambassadors.

Billy Eidi, piano

Jean-François Rouchon, baritone

7pm | Dinner at Auberge du Pont (advance booking required)

9pm | Concert

1st part

Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, for piano

Winter Sonatina

Spring Sonatina

Summer Sonatina

Autumn Sonatina

??.

2nd part

Franz SCHUBERT, Winterreise (Winter Journey)

24 Lieder on poems by Wilhelm Müller

L’événement Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison ! Rethondes a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme