Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison ! Rethondes
Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison ! Rethondes mercredi 24 juin 2026.
Rethondes
Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison !
Rue Paul Arnoult Rethondes Oise
Tarif : 12 – 12 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Au seuil de l’été, ce programme est dédié à l’hiver avec le Voyage d’hiver, chef d’œuvre de Franz Schubert et Sonatines de Guy Sacre dont le pianiste Billy Eidi est l’un des plus brillants ambassadeurs.
Billy Eidi, piano
Jean-François Rouchon, baryton
19h | Dîner à l’Auberge du Pont (sur réservation préalable)
21h | Concert
1ere partie
Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, pour piano
Sonatine d’hiver
Sonatine de printemps
Sonatine d’été
Sonatine d’automne
…….
2ème partie
Franz SCHUBERT, Winterreise (Le Voyage d’hiver)
24 lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller
Au seuil de l’été, ce programme est dédié à l’hiver avec le Voyage d’hiver, chef d’œuvre de Franz Schubert et Sonatines de Guy Sacre dont le pianiste Billy Eidi est l’un des plus brillants ambassadeurs.
Billy Eidi, piano
Jean-François Rouchon, baryton
19h | Dîner à l’Auberge du Pont (sur réservation préalable)
21h | Concert
1ere partie
Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, pour piano
Sonatine d’hiver
Sonatine de printemps
Sonatine d’été
Sonatine d’automne
…….
2ème partie
Franz SCHUBERT, Winterreise (Le Voyage d’hiver)
24 lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller .
Rue Paul Arnoult Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
On the threshold of summer, this program is dedicated to winter, with Franz Schubert?s masterpiece Winter Journey and Guy Sacre?s Sonatines, of which pianist Billy Eidi is one of the most brilliant ambassadors.
Billy Eidi, piano
Jean-François Rouchon, baritone
7pm | Dinner at Auberge du Pont (advance booking required)
9pm | Concert
1st part
Guy SACRE, Quatre Sonatines de saison, for piano
Winter Sonatina
Spring Sonatina
Summer Sonatina
Autumn Sonatina
??.
2nd part
Franz SCHUBERT, Winterreise (Winter Journey)
24 Lieder on poems by Wilhelm Müller
L’événement Festival des Forêts I Il n’y a plus de saison ! Rethondes a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme