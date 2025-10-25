Festival des Hospitaliers place et jardins du Claux Nant

Un week-end de trail, pendant les vacances de Toussaint. Amis trailleurs nous vous attendons à Nant.

Courses enfants

Départ 13h15

*Le mini Trail de la Dourbie: 2,7km. Enfants de 11 à 14 ans.

Certificat médical avec mention en compétition et Autorisation Parentale.

*Le mini Trail du Durzon: 1,7km. Enfants de 9 à 10 ans.

Certificat médical avec mention en compétition et Autorisation Parentale.

*La petite Barbaresque: animation 950m. Enfants de 6 à 8 ans.

Animation non compétitive Autorisation parentale seulement

Courses adultes

Trail du Larzac-Dourbie (29.5 km/ 1330m+) départ 14h, le samedi

Trail la Nantaise (13.6km / 530m+) départ 14h30, le samedi

Trail des Hospitaliers (76km / 3950m+): départ 5h, le dimanche .

place et jardins du Claux Eglise Saint-Jacques Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 61 76 61 inscriptions@festival-des-hospitaliers.com

English :

A trail weekend, during the All Saints’ Day holiday. Trailers friends, we are waiting for you in Nant.

German :

Ein Trail-Wochenende während der Allerheiligenferien. Trailfreunde wir erwarten Sie in Nant.

Italiano :

Un fine settimana di trail running durante le vacanze di Ognissanti. Vi aspettiamo a Nant.

Espanol :

Un fin de semana de trail running durante la festividad de Todos los Santos. Esperamos verte en Nant.

