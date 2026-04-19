Festival des Jeux en bois géants Parc de la Chantrerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 10:00 – 21:00

Gratuit : oui FESTIVAL GRATUITRestauration et boissons payantes (tarifs étudiants) Tout public (étudiants, famille, …)

Fête du jeu Samedi 23 mai – 10h à 21h – Parc de la Chantrerie (sur l’esplanade proche de la villa) Le Bureau des Arts de l’École Supérieure du Bois organise une Fête du jeu au Parc de la Chantrerie et c’est :GratuitOuvert à toutes et tousamateurs ou joueurs inexpérimentésSur place : jeux en bois géants réalisés en partie par les élèves de l’école, musique et restauration ! Boissons (softs et alcool) ainsi que nourriture (options végétariennes disponibles) aux tarifs étudiants Venez donc profiter de cette première édition avec vos amis et famille ! INFOS :Bus 75, C6, 85 – arrêt Parc Chantrerie (transports gratuits les week-ends)Abonnez vous à notre compte Instagram : bda_canartshttps://www.instagram.com/bda_canarts/

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

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