Festival des Lumières première édition Château des Ormes Les Ormes

Les Ormes

Festival des Lumières première édition

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Première édition du festival des lumières au Château des ormes qui ouvre ses salons et son parc pour de beaux moments de partages en musique et en chansons.

Programmation jazz, classique et populaire.

Des voix et des notes pour la surprise, l’émerveillement et le plaisir d’une saison d’été et d’automne.

Un verre de l’amitié traditionnel en partage. .

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 80 07

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English : Festival des Lumières première édition

L’événement Festival des Lumières première édition Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne