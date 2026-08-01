Festival des Mange-Camions ZAD (Zone d’Animations Décalées) du Barrage Limanton

Informations pratiques

Limanton

Festival des Mange-Camions

ZAD (Zone d’Animations Décalées) du Barrage 289 Rue de la Scierie Hameau de Panneçot Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Venez vibrer pour cette 5e édition du Festival Mange Camions à Panneçot, commune de Limanton.

Les Mange-Camions un festival de food trucks dans un endroit bucolique, sympathique, voire même féérique, au bord du canal du nivernais !

Des concerts, des animations, du sport, de la création, des ateliers originaux, des animateurs décalés, une buvette/guinguette en fête , de la bonne humeur, des artisans des producteurs et des produits locaux. .

ZAD (Zone d’Animations Décalées) du Barrage 289 Rue de la Scierie Hameau de Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 61 62 03 lebarrage58@yahoo.fr

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English : Festival des Mange-Camions

L’événement Festival des Mange-Camions Limanton a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive