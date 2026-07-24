AGENDA · Charlieu
Festival des Monts de la Madeleine Place Saint-Philibert Charlieu
dimanche 2 août 2026 · Place Saint-Philibert · Charlieu
Informations pratiques
Charlieu
Festival des Monts de la Madeleine
Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Quatuor à Cordes AKOS
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Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68
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English :
AKOS String Quartet %E0
L’événement Festival des Monts de la Madeleine Charlieu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont