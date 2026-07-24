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AGENDA · Charlieu

Festival des Monts de la Madeleine Place Saint-Philibert Charlieu

dimanche 2 août 2026 · Place Saint-Philibert · Charlieu

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Saint-Philibert
Adresse
Eglise Saint-Philibert
Ville
42190 Charlieu
Département
Loire
Tarif
Tarif réduit -18 ans

Charlieu

Festival des Monts de la Madeleine

Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Quatuor à Cordes AKOS
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Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 

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English :

AKOS String Quartet %E0

L’événement Festival des Monts de la Madeleine Charlieu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont

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