Festival des Monts de la Madeleine Place Saint-Philibert Charlieu

Informations pratiques

Charlieu

Festival des Monts de la Madeleine

Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Quatuor à Cordes AKOS

.

Place Saint-Philibert Eglise Saint-Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AKOS String Quartet %E0

L’événement Festival des Monts de la Madeleine Charlieu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont