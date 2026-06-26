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Festival des Musiques et Chants du Monde Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba

Festival des Musiques et Chants du Monde Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba

Festival des Musiques et Chants du Monde Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba vendredi 21 août 2026.

Lieu
Saint-Antoine de Ficalba
Adresse
Eglise, salle des fêtes, cornières.
Ville
47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
Département
Lot-et-Garonne
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Saint-Antoine-de-Ficalba

Festival des Musiques et Chants du Monde

Saint-Antoine de Ficalba Eglise, salle des fêtes, cornières. Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Découvrez le Festival des Musiques du Monde à Saint-Antoine de Ficalba, du 21 au 23 août !
Le vendredi 21 à 21h, avec Shubiao Quartet.
Le samedi 22 à 16h, avec Tchoune Tchanelas et à 21h, Noor et Selim Arjoun. Le dimanche 23 à 10h, une balade musicale, à 16h, le film Buena Vista Social Club et à 18h Opa Tsupa.
Les ruelles du village seront parsemées de photos retraçant cette belle aventure.
Restauration et bar sur place, ouverts les 3 jours.   .

Saint-Antoine de Ficalba Eglise, salle des fêtes, cornières. Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 80 21  claudie.marcuzzo@hotmail.fr

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English : Festival des Musiques et Chants du Monde

L’événement Festival des Musiques et Chants du Monde Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne

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