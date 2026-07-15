Balade paysagère et musicale Salle des fêtes Saint-Antoine-de-Ficalba

Informations pratiques

Saint-Antoine-de-Ficalba

Balade paysagère et musicale

Salle des fêtes 1 Place du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une balade nature à Saint Antoine de Ficalba. Venez découvrir le Pays de Serres à travers l’intimité de ses Pechs, de ses petites vallées et de son plateau calcaire lors de pauses musicales.

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 dans le cadre du Festival des Musiques et des Chants du Monde en partenariat avec l’association Le Festival.

Inscription obligatoire. .

Salle des fêtes 1 Place du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Balade paysagère et musicale

L’événement Balade paysagère et musicale Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne