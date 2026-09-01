Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Festival des Nuits Blanches

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Nuits Blanches de Lyons reviennent en 2026. Fortes des succès des éditions 2023, 2024 et 2025, elles font leur retour pour une nouvelle édition qui fera dialoguer musique, art et lumière à travers des expériences sensibles et immersives, dans l’esprit de Normandie

Impressionniste.

En septembre 2026, le festival accueille des artistes majeurs de la scène musicale internationale pour plusieurs rendez-vous uniques entre forêt, patrimoine et émotion musicale un concert symphonique de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie autour de l’impressionnisme musical à Lyons-la-Forêt, un concert de soutien pour les Journées européennes du Patrimoine au château de Vigny avec le pianiste et compositeur Anton

Batagov, puis une double soirée à Lyons-la-Forêt réunissant la violoniste Mari Samuelsen, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca et le Maxwell Quartet.

Deux lieux chargés d’histoire — la motte féodale À l’orée de la forêt et l’église SaintDenis, joyau du XVe siècle inscrit aux Monuments historiques — accueillent des concerts exceptionnels réunissant trois interprètes parmi les plus passionnants de leur génération la violoniste norvégienne Mari Samuelsen, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca (salué par Le Monde comme l’élite du violoncelle français ) et le Maxwell Quartet,

quatuor écossais de renommée internationale.

16h00 — À l’orée de la forêt, Lyons-la-Forêt

Programme œuvres de Max Richter (Illuminations/Clouds, Infra 5), Hildegard von Bingen, Johann Paul von Westhoff, Philip Glass (Echorus, String Quartet No. 3 Mishima ), Maxwell Quartet (Haripol), Lennon/McCartney (Yesterday, arr. La Marca), Charlie Chaplin (Modern Times) et Mered.

19h30 — Église de Lyons-la-Forêt

Seconde représentation dans l’acoustique remarquable de l’église, avec un programme déployé autour de Bach, Matteis, Philip Glass (Double Concerto, String Quartet No. 3 Mishima ), Caroline Shaw (Plan & Elevation), Max Richter (Infra 5) et le Sextuor à cordes n°1 de Brahms.

Réservation obligatoire. .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

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English : Festival des Nuits Blanches

L’événement Festival des Nuits Blanches Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle