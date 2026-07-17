Exposition de Trophées Lyons-la-Forêt
samedi 12 septembre 2026 · Lyons-la-Forêt
Informations pratiques
Lyons-la-Forêt
Exposition de Trophées
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h, la Fédération départementale des Chasseurs de l’Eure organise une exposition de photos animalières à la salle des fêtes de Lyons la Forêt.
L’entrée est gratuite. .
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 23 03 15
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English : Exposition de Trophées
L’événement Exposition de Trophées Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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