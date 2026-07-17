Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Exposition de Trophées

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h, la Fédération départementale des Chasseurs de l’Eure organise une exposition de photos animalières à la salle des fêtes de Lyons la Forêt.

L’entrée est gratuite. .

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 23 03 15

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English : Exposition de Trophées

L’événement Exposition de Trophées Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle