Informations pratiques

La Tour-d’Aigues

Festival des Nuits du Château à La Tour d’Aigues 8ème édition

Le Château La Tour-d’Aigues Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Vivez quatre soirées au Château de La Tour d’Aigues, entre engagement artistique, création contemporaine et ouverture à la jeunesse, dans un cadre exceptionnel au cœur du Luberon !

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Le Château La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 98 69 90 artforgaia@gmail.com

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English :

Experience four evenings at the Château de La Tour d’Aigues, a blend of artistic commitment, contemporary creation and openness to young people, in an exceptional setting in the heart of the Luberon!

L’événement Festival des Nuits du Château à La Tour d’Aigues 8ème édition La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Luberon Tourisme