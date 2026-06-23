Festival des Nuits du Château à La Tour d’Aigues 8ème édition La Tour-d’Aigues
jeudi 2 juillet 2026 · La Tour-d'Aigues
Informations pratiques
La Tour-d’Aigues
Festival des Nuits du Château à La Tour d’Aigues 8ème édition
Le Château La Tour-d’Aigues Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-05 00:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Vivez quatre soirées au Château de La Tour d’Aigues, entre engagement artistique, création contemporaine et ouverture à la jeunesse, dans un cadre exceptionnel au cœur du Luberon !
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Le Château La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 98 69 90 artforgaia@gmail.com
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English :
Experience four evenings at the Château de La Tour d’Aigues, a blend of artistic commitment, contemporary creation and openness to young people, in an exceptional setting in the heart of the Luberon!
L’événement Festival des Nuits du Château à La Tour d’Aigues 8ème édition La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Luberon Tourisme
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