Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues

Place du Château La Tour-d’Aigues Vaucluse

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez revivre une nouvelle fois la folie pompinades !

.

Place du Château La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 41 08 amicalepompierlatour@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relive the pompinades madness once again!

L’événement Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-03-10 par Sud Luberon Tourisme