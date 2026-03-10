Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues
Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues samedi 11 juillet 2026.
Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues
Place du Château La Tour-d’Aigues Vaucluse
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez revivre une nouvelle fois la folie pompinades !
.
Place du Château La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 41 08 amicalepompierlatour@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and relive the pompinades madness once again!
L’événement Les Pompinades 2026 à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-03-10 par Sud Luberon Tourisme