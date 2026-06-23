UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois Réville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois Réville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois Réville mardi 14 juillet 2026.

Ville
50760 Réville
Département
Manche
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Réville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois

Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Jean L’ANGE (orgue), Martin ROUX (hautbois).
Eglise de Réville.   .

Réville 50760 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois

L’événement Festival des Orgues en Val de Saire orgue, hautbois Réville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Réville (Manche)